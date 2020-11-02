До середини листопада 25-26 тис. ліжок будуть забезпечені киснем, - Степанов

Регіони мають до середини листопада забезпечити киснем 25-26 тис. Ліжок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Степанов зазначив, що всього в Україні киснем має бути обладнано 80% (щонайменше 40 тис.) ліжок.

"У регіони вже виділили 572 млн грн на забезпечення киснем. Крім того, вони подали додаткову заявку на фінансування. На початку вересня у нас було 8 тис. 800 ліжок з підведеним киснем, нині 17 855 ліжок. За нашими планами, регіони мають забезпечити підведенням кисню до середині листопада 25-26 тис. ліжок", - повідомив він.

За словами міністра, в Україні немає проблем з виробництвом медичного кисню.

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"В Україні є 16 виробників медичного кисню. Термін отримання такими виробниками ліцензії скорочено до кількох днів після підготовки документів. Безпека його використання для нас важлива. З виробництвом кисню в Україні немає проблем, є проблеми з тарою для кисню", - сказав Степанов.