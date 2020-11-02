Вовк обговорював у кабінеті призначення Тупицького главою КС із Портновим і Богданом, - Бутусов

Національне антикорупційне бюро серед записів в кабінеті голови Окружного адміністративного суду Павла Вовка виявило записи розмов Вовка з колишнім главою Офісу Президента Андрієм Богданом і з неофіційним "куратором" судової системи при Офісі Президента Андрієм Портновим про призначення головою Конституційного Суду Олександра Тупицького. Або це якісь вкрай схожі на них голоси.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ, близькі до НАБУ, пише на своїй сторінці в фейсбуці головний редактор видання Юрій Бутусов.

На записах, які є частиною кримінальної справи про захоплення влади суддями ОАСК, голоси Вовка, Богдана і Портнова обговорюють призначення Тупицького головою суду, а також завдання, які він повинен виконати після призначення. Ці записи необхідно опублікувати, щоб суспільство могло їм дати оцінку напередодні доленосних рішень щодо КС.

Олександр Тупицький був обраний головою Конституційного Суду у вересні 2019 року. Тупицький був призначений суддею КС у 2013-му, ще коли Портнов був заступником голови АП.

У зв'язку з міжнародним резонансом, пов'язаним з діями Тупицького, і заявою секретаря РНБО Олексія Данілова, що в діях КС є російський слід і зовнішній тиск, пропоную президенту України і Верховній Раді вимагати негайного розслідування всіх матеріалів НАБУ, які стосуються порядку призначення Тупицького главою КС, і розгляду питання про відповідальність фігурантів записів.

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Не виключено, що рішення Конституційного Суду могли бути спровоковані впливом на Тупицького кількох високопоставлених посадових осіб і політиків.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.