Вовк обговорював у кабінеті призначення Тупицького главою КС із Портновим і Богданом, - Бутусов
Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ, близькі до НАБУ, пише на своїй сторінці в фейсбуці головний редактор видання Юрій Бутусов.
На записах, які є частиною кримінальної справи про захоплення влади суддями ОАСК, голоси Вовка, Богдана і Портнова обговорюють призначення Тупицького головою суду, а також завдання, які він повинен виконати після призначення. Ці записи необхідно опублікувати, щоб суспільство могло їм дати оцінку напередодні доленосних рішень щодо КС.
Олександр Тупицький був обраний головою Конституційного Суду у вересні 2019 року. Тупицький був призначений суддею КС у 2013-му, ще коли Портнов був заступником голови АП.
У зв'язку з міжнародним резонансом, пов'язаним з діями Тупицького, і заявою секретаря РНБО Олексія Данілова, що в діях КС є російський слід і зовнішній тиск, пропоную президенту України і Верховній Раді вимагати негайного розслідування всіх матеріалів НАБУ, які стосуються порядку призначення Тупицького главою КС, і розгляду питання про відповідальність фігурантів записів.
Не виключено, що рішення Конституційного Суду могли бути спровоковані впливом на Тупицького кількох високопоставлених посадових осіб і політиків.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.