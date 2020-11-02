За добу в ЗСУ виявили 65 випадків COVID-19, хворіє 1731 особа, - Командування Медсил

Станом на 10:00 2 листопада в Збройних Силах України на коронавірус хворіє - 1731 особа.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу виявили 65 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров'я перебувають 15 осіб:

Черкаський військовий госпіталь – 4 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону та Маріупольський військовий госпіталь – по 3 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, Житомирський, Миколаївський, Хмельницький та Рівненський військові госпіталі – по 1 військовослужбовцю. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 50 осіб: Київська область – 14 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України, Львівська область - 15 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України, Черкаська область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Житомирська область – 7 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Вінницька область – 3 військовослужбовці, Дніпропетровська, Запорізька та Миколаївська області – по 1 військовослужбовцю.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії одужало – 4180 осіб, летальних випадків – 17. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 445 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, – 45 осіб.

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