В Україні зайнято 66,9% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше в Полтавській, Житомирській та Івано-Франківській областях, - МОЗ

Станом на 2 листопада в Україні лікарняні ліжка зайняті вже на 66,9%. У жодній області цей показник не становить нижче 50%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у всіх областях України та місті Київ. Найвищий показник заповнюваності ліжок у Полтавській (88,8%), Житомирській (83%), Івано-Франківській (76,8%) областях та Києві (76%).

Загалом по Україні завантаженість ліжок становить 66,9%.

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Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень також у всіх областях України та місті Київ. Найвищий показник захворюваності зафіксовано у Чернівецькій (513,4), Житомирській (437,7), Хмельницькій (430,7) та Харківській (335,3) областях.

Таким чином вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область України.



