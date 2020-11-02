За добу COVID-19 виявили у 507 співробітників МВС, більшість у Дніпропетровській, Чернівецькій та Житомирській областях

Сьогодні, 2 листопада, за добу зафіксовано 507 випадків зараження COVID-19 серед правоохоронців МВС, протягом минулого тижня таких випадків було 2632.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

За добу найбільшу кількість хворих на COVID-19 правоохоронців виявили в Дніпропетровській області (+33), у Чернівецькій області (+33) та Житомирській області (+30).

Від початку пандемії на коронавірус захворіли 13 203 працівники МВС, одужали - 12 279, померли - 35.

Також читайте: В Україні зайнято 66,9% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше в Полтавській, Житомирській та Івано-Франківській областях, - МОЗ