В Україні запрацював контакт-центр із боротьби з COVID-19, - Степанов
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
За його словам, там працюватиме 150 операторів. Сам центр працюватиме цілодобово. Номер телефону - 0 800 60 20 19.
"Алгоритм дії такий: якщо оператору необхідно уточнити інформацію, а ви розумієте, що такого буде дуже багато, наприклад, ви зателефонували з якогось там невеликого міста у Хмельницькій області, і вас турбує питання, що ви не можете додзвонитися своєму сімейному лікарю. Або ви не можете отримати направлення на здачу аналізів, або комп’ютерну томографію. Або у вас виникли питання з ПЛР-тестування", - зазначив міністр.
Щоб з’ясувати і надати вам вичерпну відповідь, оператору потрібно буде зв’язатися з відповідним містом, з відповідним сімейним лікарем, і потім надати цю інформацію, зазначив Степанов.
Все це буде реєструватися в CRM-системі, яка автоматично буде надсилати його на розгляд у регіони.
"Потім, після отримання відповіді, оператор обов’язково вам має зателефонувати", - сказав Степанов.