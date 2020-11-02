Степанов назвав умову запровадження жорсткого карантину в Україні: 20 тис. нових випадків на добу і 100% заповненість ліжок

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив запровадження жорсткого карантину в Україні в разі колапсу медичної системи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

Степанов зазначив, що жорсткий карантин можливий, якщо щодня в Україні будуть фіксувати до 20 тисяч випадків зараження коронавірусом за добу, а заповнюваність ліжок, враховуючи і ті, які будуть в мобільних госпіталях, становитиме 100%.

За словами Степанова, карантин передбачатиме жорсткі обмеження на переміщення, а також закриття барів, готелів, кінотеатрів, спортзалів і центрів дозвілля.

Міністр підкреслив, що такого сценарію краще уникнути, оскільки ситуація стане дійсно критичною.

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"Щоб цього не допустити, потрібно просто дотримуватися правил. Ми чітко розрахували, за яких обставин у нас буде колапс системи", - зазначив Степанов.

З 2 листопада в Україні почав діяти новий поділ на зони карантину. У червону зону карантину потрапили 11 обласних центрів, Київ залишився в помаранчевій зоні.

Кабмін продовжив карантин в Україні до 31 грудня. Підхід до пом'якшення або посилення карантину залишився адаптивним, але принцип розподілу регіонів для посилення карантинних заходів змінили.

Країну поділили на чотири зони за рівнем небезпеки поширення коронавірусу. У кожній з них діють певні обмеження.