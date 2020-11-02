СН сьогодні на засіданні фракції обговорить ситуацію з КС: у нардепів можуть бути особливі думки, - "слуга народу" Кравчук

"Слуга народу" в понеділок, 2 листопада, ввечері проведе засідання фракції. На ньому обговорюватимуть законопроєкт президента Володимира Зеленського про звільнення суддів Конституційного Суду України.

Про це РБК-Україна повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, партія підтримує Зеленського в цьому питанні, хоча можуть бути особливі думки у народних депутатів.

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"Можливо, будуть якісь пропозиції щодо інших законопроектів, які б могли виправити ситуацію, але це потрібно робити доволі швидко, тому що якщо далі так буде діяти КСУ, то і фонд гарантування вкладів може бути скасований, можуть визнати неконституційним і Вищий суд антикорупційний. Це взагалі може поставити хрест на наших євроінтеграційних прагненнях", - сказала Кравчук.

Нардепка розповіла, що на фракції також обговорять і можливість внесення законопроектів по суті скасованих КСУ положень антикорупційного законодавства.

"Ми, власне, сьогодні як раз і будемо це обговорювати. Хочемо як раз послухати і представників президента і Верховної Ради в Конституційному суді і представників профільного комітету з питань правової політики. Плюс є комітет з питань антикорупційної діяльності. Можливо, там також будуть пропозиції", - повідомила Кравчук.

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Вона додала, що сам законопроєкт Зеленського про КСУ вже перебуває на розгляді комітету.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.