Глава КС Тупицький не прийшов на допит у ДБР
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Глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький не з'явився на допит у Державне бюро розслідувань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Він мав прийти на 9:30, але не з'явився", - сказали в ДБР.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчий Державного бюро розслідувань викликав на допит голову Конституційного Суду Олександра Тупицького.
Пізніше Тупицький заявив, що не з'явиться на допит у Державне бюро розслідувань за отриманою в п'ятницю вранці повісткою.
Як відомо, ДБР розслідує проти глави КСУ Тупицького справу про держзраду і незаконне відчуження ділянки в окупованому Криму.