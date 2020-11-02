Ляшко не відкидає закриття метро в разі потрапляння Києва до "червоної" зони. Маршрути зі столиці також можуть заборонити

Якщо Київ потрапить до "червоної" карантинної зони, то метро можуть знову закрити. Також можуть бути заборонені маршрутки зі столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Сьогодні" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, в регіонах із "червоним" рівнем епідемічної небезпеки є два пункти, які стосуються громадського транспорту.

"Перший – обмеження роботи громадського транспорту. Другий – заборона посадки на міжобласний і міжрегіональний транспорт. Маршрути, які їдуть з Києва, також можуть бути заборонені. Не скажу, що це буде відразу введено, але такий варіант ймовірний", - сказав Ляшко.

З 2 листопада в Україні почав діяти новий поділ на зони карантину. До червоної зони карантину потрапили 11 обласних центрів, Київ залишився в помаранчевій зоні.

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Кабмін продовжив карантин в Україні до 31 грудня. Підхід до пом'якшення або посилення карантину залишився адаптивним, але принцип розподілу регіонів для посилення карантинних заходів змінили.

Країну поділили на чотири зони за рівнем небезпеки поширення коронавірусу. У кожній з них діють певні обмеження.