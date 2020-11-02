Посольство США закликає знайти вихід із кризи, пов'язаної з рішенням КС: Це потрібно для продовження європейського й євроатлантичного курсу

Посольство США в Україні закликало всі сторони об'єднатися в діалозі і знайти вихід із кризи, пов'язаної з нещодавнім рішенням Конституційного Суду України.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"З дедалі більшою стурбованістю США, Велика Британія, Канада, ЄС, Японія та Німеччина стежать за останніми подіями, пов'язаними з рішенням Конституційного Суду. Ми закликаємо всі сторони об'єднатися в діалозі, прийняти цей виклик і знайти вирішення кризи. Це потрібно для відновлення віри людей у те, що держава здатна як боротися з корупцією, так і продовжувати закріплений Конституцією України європейський і євроатлантичний курс", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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