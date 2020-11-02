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Рада планує відновити е-декларування новим законом, - Разумков. ДОКУМЕНТ

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Рада планує відновити е-декларування новим законом, - Разумков. ДОКУМЕНТ
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент планує відновити електронне декларування новим законом. Він має бути зареєстрований у ВР до кінця понеділка, 2 листопада.

Про це він сказав під час засідання Погоджувальної ради парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це рішення (КСУ. - Ред.) призвело до серйозного дисбалансу в системі ухвалення рішень… Сьогодні до кінця дня буде зареєстровано законопроєкт, який відновлюватиме дію електронного декларування і статтю 366 КПК, буде надано 2 місяці на те, щоб вивчити та ухвалити відповідне рішення щодо питань, які були порушені КСУ у своєму рішенні…Ці рішення мають бути ухвалені на цьому пленарному тижні", - наголосив Разумков.

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Перший заступник голови комітету з питань фінансів Ярослав Железняк опублікував текст цього законопроєкту.

Рада планує відновити е-декларування новим законом, - Разумков 01
Рада планує відновити е-декларування новим законом, - Разумков 02

"Відбулася нарада голів фракцій щодо подальшого відновлення законопроєкту про електронне декларування. Був запропонований механізм повернутися до першої редакції закону, ухвалити політично умовне рішення, а потім вже вносити зміни протягом двох місяців, з урахуванням позицій щодо суддів", - цитує Залізняка Інтерфакс-Україна.

За його словами, нині цей законопроєкт узгоджується фракціями і, напевно, буде сьогодні реєструватися.

"Було питання щодо президентського законопроєкту про відновлення довіри до суду, але поки немає остаточного рішення щодо нього: чи буде цей законопроєкт далі підтримуватися чи ні, тому чекаємо позиції президента, Офісу Президента", - підкреслив депутат.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Просто нагадаю про румунів.....чаушеску....всє дєла... Рада планирует восстановить е-декларирование новым законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 657

    Рада планирует восстановить е-декларирование новым законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 3561
  • Andriy Kalnyshevsky
    А шо со стармми декларациями? Или єто и была цель - их обнулить плюс получить подконтрольный КС?
  • piligrim
    и шо - он таки будет иметь обратную силу?... бенефициары решения уже вздохнули полной грудью...
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