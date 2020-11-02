Середній коефіцієнт виявлення коронавірусу залишається на рівні 18-19%, - Ляшко

Середній коефіцієнт виявлення хворих на COVID-19 протягом останніх трьох тижнів залишається на рівні 18-19%.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"В середньому на рівні країни так званий коефіцієнт виявлення, тобто частка позитивних з усіх проведених досліджень, стабільний вже протягом останніх трьох тижнів і коливається в межах 18-19%", - зазначив головний санлікар.

Водночас, за словами Ляшка, "в окремих регіонах були коливання і більше 30%".

"Переважно це пов'язано з чіткими критеріями тестування і пріоритетності досліджень - ми тестуємо передовсім, осіб з підозрою, осіб, хворих на пневмонію і близьких контактних. Насправді, подібна динаміка відстежується і в інших країнах Європи, які перебувають в активній фазі розвитку епідемії. У Чехії цей показник становить понад 31%, в Польщі і Бельгії також вище, ніж в Україні - 21% на рівні країни", - пояснив головний санлікар.

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