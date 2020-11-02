Пропонували $2,5 млн кешем на кампанію "без обязов", - Притула
Про це він розказав УП, передає Цензор.НЕТ.
"Мені не давав гроші ні Віталій Хомутиннік, ні Пінчук, ні Фрідман, ні Сорос, ніхто. Звертались до мене, звичайно, дуже багато різних людей.
Я не буду озвучувати прізвища.
Вони всі в українському Forbes рясно розкидані по різних десятках. І так, звичайно, це були дуже заманливі пропозиції.
"Найсмачнішою" такою це була пропозиція проплатити кампанію в розмірі 2,5 млн доларів, які пропонувалися кешом і які пропонувалися "без обязов, ничё не надо нам. Вот просто на".
Я казав: "Дякую, дуже дякую (робить хрипкий голос, наче у Зеленського. – Авт.), але, мабуть, давайте ми просто залишимося з вами цікавими співрозмовниками один одному. Пропозицій фінансування насправді вистачало, але серед них не було таких спонсорів, від яких я б міг дозволити взяти собі кошти", - заявив Притула.
За словами Притули, він не знає скільки коштувала його кампанія і чекатиме звіту партії. Особисто він вклав 30 тисяч доларів.