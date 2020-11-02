Рада планує розглянути законопроєкт про Держбюджет на 2021 рік у четвер, - Разумков

Верховна Рада в четвер розгляне в першому читанні законопроєкт про державний бюджет України на 2021 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок.

"На цьому тижні, наскільки я розумію, в четвер, ми плануємо розгляд бюджету. Я думаю, що сьогодні буде комітет, і голова комітету зможе про це доповісти", - сказав Разумков

Він зазначив, що комітет з питань бюджету має якнайшвидше розглянути пропозиції до проєкту держбюджету, висновки Рахункової палати і підготувати проєкт постанови Верховної Ради.

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Разумков повідомив, що цього тижня Верховна Рада також розгляне законопроєкт, пов'язаний з реформуванням судів, "так званий законопроєкт інвестнянь", питання антикорупційної стратегії та питання, пов'язане з парламентським контролем