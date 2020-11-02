Збори суддів КС перенесено: суд вирішив сьогодні розглянути питання про ринок землі

Збори суддів Конституційного Суду України, які планувалися на 11 годину понеділка, перенесено.

"Збори суддів Конституційного Суду України перенесено", - йдеться в повідомленні на сайті КС.

Разом з тим порядок денний засідань на сайті КС оновився: о 12 годині понеділка, 2 листопада, велика палата КС продовжить розгляд справи за конституційним поданням 46 народних депутатів (уповноважений представник суб'єкта права на конституційне подання народний депутат Сергій Власенко) щодо офіційного тлумачення положень Конституції щодо права власності на землю.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.