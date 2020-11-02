СБУ перевірила стан авіаційної безпеки у вітчизняних аеропортах для запобігання терористичним загрозам
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
СБУ спільно з Державною авіаційною службою провела масштабні ситуаційні експерименти у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" та в аеропортах Харкова і Запоріжжя. Заходи проводились в умовах, що максимально наближені до реальних.
Зокрема, для визначення найбільш уразливих ділянок авіабезпеки умовні "зловмисники" застосовували імітаційні "засоби ураження".
Виявлені у ході перевірки недоліки було відпрацьовано на місці, персоналу аеропорту надано вичерпні рекомендації. За підсумками перевірок, керівника підрозділу одного з аеропортів звільнено із займаної посади, ще сімох – притягнуто до адміністративної відповідальності.
Також організатори заходів надали їх учасникам рекомендації щодо вдосконалення алгоритму дій з попередження терористичних і диверсійних загроз на об’єктах критичної інфраструктури сфери авіасполучення.