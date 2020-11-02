КС вирішив цього тижня розглянути ще й питання конституційності спецконфіскації
Раніше, на поточному тижні Конституційний Суд планував розглянути подання про конституційність законів "Про забезпечення функціонування української мови як державної", а також "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" і продовжити розгляд справи щодо тлумачення поняття "гідні умови життя", повідомляє Цензор.НЕТ.
Але згідно з оновленим порядком денним засідань, КС у понеділок, 2 листопада, вирішив продовжить розгляд справи в закритій частині пленарного засідання за поданням 46 народних депутатів про офіційне тлумачення норм Конституції, що стосуються права власності на землю.
Автор конституційного подання пояснює необхідність тлумачення поняття "земля" "як об'єкта правовласності українського народу" тим, що в Основному законі вказується два різні права власності на землю: як природний об'єкт - право власності українського народу, і як об'єкт цивільних прав, власності громадян і юридичних осіб.
Також у вівторок, 3 листопада, КС вирішив розглянути питання відкриття конституційного провадження за поданням 47 народних депутатів про відповідність Конституції окремих положень Кримінального процесуального кодексу України щодо застосування процедури спеціальної конфіскації.
Крім того, у порядку денному засідань на п'ятницю, 5 листопада, значиться, що Велика палата КС розгляне у формі письмового провадження, тобто на відкритій частині пленарного засідання конституційне подання 47 народних депутатів щодо конституційності положень статей 96-1, 96-2 Кримінального кодексу України, які регламентують процедуру і випадки застосування спеціальної конфіскації.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.