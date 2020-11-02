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У листопаді буде безліч жорстоких політичних дебатів про євроатлантичний курс України, - посол ЄС Маасікас

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У листопаді буде безліч жорстоких політичних дебатів про євроатлантичний курс України, - посол ЄС Маасікас
Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас прогнозує гострі дебати про євроатлантичний курс країни. Йдеться про зовнішній курс на інтеграцію в НАТО, який закріплено в Конституції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він повідомив у своєму Twitter.

"У Києві розпочинається листопад (по-українськи, місяць, коли опадає листя). Я прогнозую безліч жорстоких політичних дебатів протягом місяця, тісно пов'язаних з євроатлантичним курсом України як однієї з конституційних цінностей країни", - зазначив він.

Нагадаємо, Україна в лютому 2019 закріпила в Конституції курс на вступ до Європейського Союзу і НАТО. Тепер президент України є гарантом реалізації цього стратегічного курсу, а Кабінет Міністрів забезпечує його реалізацію.

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Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    І це Петро Порошенко!
  • 133133
    Кароче, нужна 20-летняя длинноногая доктор математических наук со взрослыми детьми и 30*летним стажем работы в государственных органах на руководящих постах, но никак не связанная с бывшей властью
  • Стрелок
    В Киеве начинается ноябрь (по-украински, месяц, когда опадает зеленая листва)
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