Новини

Вора в законі Магало затримали на Київщині. ФОТО

2219115
На Київщині поліція затримала вора в законі на прізвисько "Магало".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними поліції, в липні цього року рішенням суду "вору в законі" було відмовлено у набутті громадянства України. Розуміючи, що законних підстав перебувати на території країни у нього немає і що він може бути примусово видворений, вживав всіх можливих заходів конспірації, аби не потрапити в поле зору поліцейських.

Зазначається, що він вже має за плечима кримінальний досвід. Його та його поплічника було засуджено за скоєння на території столичного регіону озброєного нападу на родину підприємця, під час якого вони силою відібрали 150 тисяч доларів США.

Вора в законі Магало затримали на Київщині 01

Фото: сайт поліції

"Попри заходи конспірації, оперативникам Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції вдалося встановити тимчасове місце перебування "вора в законі" та провести операцію із його затримання, аби позбавити його можливості поширювати злочинний вплив у кримінальному середовищі.

У суботу, 31 жовтня, "вора в законі" на прізвисько "Магало" правоохоронці затримали у заміському будинку Київської області", - сказано в повідомленні.

Також дивіться: Злодія в законі Мамуку затримали на Київщині. ВIДЕО

Працівники Державної міграційної служби України стосовно 46-річного уродженця Грузії склали адміністративний протокол за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі "вора в законі" на прізвисько "Магало" поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства у Волинській області. Вирішується питання щодо його примусового видворення за межі України.

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • ALEX SUROVV
    Воры в законе- ето депутаты, судьи, прокуроры и налоговики. А етот обычный уголовник которого нужно засунуть в петушарню
  • Diego Pereira
    В Грузии сейчас ворам в законе грозит от девяти до 15 лет тюрьмы, а за членство в воровском мире - от семи до десяти лет.
    Вот эта голытьба и лезет в Украину. Именно грузинские воры обесценили титул вора в законе. Сначала он тупо продавался, как всё в Грузии при совке. Дипломы, регалии ну и титул вора тоже имел цену. А сейчас не сидевшего шлемазла 17 лет отроду коронуют такие же клоуны причём по телефону))) Вора в законі Магало затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 4206
    Тьфу. Раньше были незаурядные личности от криминала а сейчас пластиковое фуфло а не воры. Этого короновали в 25 лет. На зону первый раз зашёл в 2006 в 31 год за разбой как раз здесь в Киеве 187 часть 4. Был выпущен под подписку 2007 и сразу сделал ноги на Россию, где был изловлен и экстрадирован в Украину где и чалился до 2012 в Лукьяновке. Больше не ходил и переодически выдворяется из Украины, но продолжает сюда упорно лезть.
  • ALEX SUROVV
    Посадите 1-2-го вора * взаконе* на бутылку и наблюдайте как стоит пыль столбом по дороге которой ворье которое себя называет *законниками* бежит с Украины вприпрыжку
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини