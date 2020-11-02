НАЗК через рішення КС припиняє перевірки в "Укравтодорі", "Енергоатомі", АРМА та Секретаріаті омбудсмена
Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, згідно з рішенням Конституційного Суду України, з 27 жовтня 2020 року №13-р/2020 НАЗК позбавлене права проводити перевірки організації роботи щодо запобігання та виявлення корупції.
Глава НАЗК Олександр Новіков заявив, що це ще один з нищівних наслідків, які завдало рішення Конституційного Суду антикорупційної інфраструктури в Україні.
"У цих установах ми мали перевірити умови захисту викривачів, підготовку і реалізацію антикорупційних програм і канали повідомлення про можливі факти порушень Закону "Про запобігання корупції", - сказав він.
Крім того, додатково, до кінця 2020 року НАЗК мало провести планові перевірки в:
- Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів;
- Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру;
- Національному агентстві України з питань державної служби;
- Рахунковій палаті України.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.