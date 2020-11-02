НАЗК через рішення КС припиняє перевірки в "Укравтодорі", "Енергоатомі", АРМА та Секретаріаті омбудсмена

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) припиняє перевірки в "Укравтодорі", "Енергоатомі", в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку і управління активами (АРМА) і Секретаріаті Уповноваженого ВРУ з прав людини. Проведення зазначених перевірок припиняється до законодавчого врегулювання цього питання.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, згідно з рішенням Конституційного Суду України, з 27 жовтня 2020 року №13-р/2020 НАЗК позбавлене права проводити перевірки організації роботи щодо запобігання та виявлення корупції.

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Глава НАЗК Олександр Новіков заявив, що це ще один з нищівних наслідків, які завдало рішення Конституційного Суду антикорупційної інфраструктури в Україні.

"У цих установах ми мали перевірити умови захисту викривачів, підготовку і реалізацію антикорупційних програм і канали повідомлення про можливі факти порушень Закону "Про запобігання корупції", - сказав він.

Крім того, додатково, до кінця 2020 року НАЗК мало провести планові перевірки в:

Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів;

Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру;

Національному агентстві України з питань державної служби;

Рахунковій палаті України.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.