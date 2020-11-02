МОЗ починає розгортати COVID-госпіталь у столичному Палаці спорту, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України планує розгорнути мобільний госпіталь у Палаці спорту в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Сьогодні" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Уже є попередні кошториси, які доопрацьовують. Ми зібрали потреби щодо обладнання, дали завдання ДП "Медичні закупівлі", щоб там проаналізували ціни, і запускаємо постанову, якою виділимо на це кошти, й починаємо розгортати шпиталь у Палаці спорту", - повідомив він.

Ляшко також розповів про вимоги до таких госпіталів.

"Це госпіталі, які мали бути розгорнуті в пристосованих приміщеннях, що мають опалення, вентиляцію, санітарно-технічні умови.

Тобто це великі площі, на яких додатково розміщуються ліжка таким чином, щоб була велика блокова система, де можна підвести кисень до койко-місць, забезпечити реанімаційні відділення, кімнати для медичного персоналу", - зазначив він.

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За словами головного санлікаря, нині вже відомо, скільки потрібно цього обладнання, є табелі оснащення. Також у МОЗ у курсі, скільки обладнання на ринку, як його купити і поставити.

Водночас Ляшко зазначив, що питання не стільки в обладнанні, скільки в забезпеченні медичним персоналом: "Зі збільшенням кількості медичних ліжок проблема збільшення кількості медичного персоналу не вирішиться сама по собі, адже лікар - це професія, якій навчаються роками".