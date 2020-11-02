Біля стін Кабміну відбудеться акція-вимога "За доступне розмитнення": Або Рада ухвалить закон про розмитнення, або долю нардепів вирішить вулиця

Громадська організація "Всеукраїнська громадська організація "Авто Євро Сила" 3 листопада влаштовує в урядовому кварталі масштабну Акцію-вимогу "За доступне розмитнення!".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами організаторів, підставою для зібрання десятків тисяч людей з усієї України стала відсутність поступок з боку влади в питанні ухвалення закону про доступне розмитнення, невиконання обіцянки з боку президента України піти назустріч простим людям і дати можливість їм розмитнити їхні автомобілі за доступними цінами.

Того ж дня відбулася зустріч з радником Голови Офісу Президента України, на якій було передано звернення до Офісу Президента України, яким, відповідно до абзацу 2 підпункту 1 пункту 5 "Порядку розгляду електронної петиції, адресованої Президенту України", затвердженого Указом Президента України від 28.08 .2015 року №523/2015, ставляться запитання про:

створення робочої групи і залучення до розробки згаданих в електронній петиції питань представників Громадської організації "Всеукраїнська громадська організація "Авто Євро Сила"; залучення до робочої групи представників Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України, а саме голови вищезазначеного комітету Гетманцева Данила Олександровича, народних депутатів України Ковальова Олексія Івановича, Заблоцького Мар'яна Богдановича, міністра внутрішніх справ України Авакова Арсена Борисовича і голови державної митної служби України; проведення спільної наради з народними депутатами депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" і ухвалення спільного рішення про негайне включення до порядку денного на засідання комітету фінансів, податкової та митної політики комплексного законопроєкту про доступне розмитненні 3704-3706.

Станом на 2 листопада 2020 року питання ухвалення закону про доступне розмитненні та перебування на митній території України автомобілів європейської реєстрації не вирішено. Водночас минулого тижня, а саме 28 жовтня 2020 року, Уряд розширив повноваження поліції в частині вжиття заходів щодо виявлення випадків неправомірного керування транспортними засобами, щодо яких порушено окремі обмеження, встановлені Митним кодексом, що автоматично тягне за собою впровадження на дорогах митно-поліцейського терору водіїв, які їздять на автомобілях з європейською реєстрацією.

"Громадська організація "Всеукраїнська громадська організація "Авто Євро Сила" заявляє, що в ситуації із законом про доступне розмитнення бачиться лише два виходи з кризи. Або народні депутати України ухвалять закон про доступне розмитнення, або долю народних депутатів та їхніх нікчемних рішень вирішить вулиця. Другий шлях створює додаткові ризики для державності, а тому перший шлях виходу з кризи залишається безальтернативним", - зазначили в громадській організації.

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