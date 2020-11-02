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Під шумок боротьби з КС, унаслідок рішень Кабміну, газ для населення подорожчав на 35%, - "слуга народу" Дубінський

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Під шумок боротьби з КС, унаслідок рішень Кабміну, газ для населення подорожчав на 35%, - "слуга народу" Дубінський
Народний депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський зазначив, що поки увага громадськості прикута до конституційної кризи, Кабінет Міністрів підняв тарифи на газ для населення.

Про це Дубінський написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Тим часом, під шумок боротьби з Конституційним Судом, в результаті рішень Кабміну газ для населення подорожчав на 35%", - заявив "слуга народу".

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Під шумок боротьби з КС, унаслідок рішень Кабміну, газ для населення подорожчав на 35%, - слуга народу Дубінський 01

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Топ коментарі

  • Bogdan_
    Под шумок борьбы с КС, в результате решений Кабмина газ для населения подорожал на 35%, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 688
  • Некто Максим
    Под шумок борьбы с КС, в результате решений Кабмина газ для населения подорожал на 35%, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 1658
  • Garinich
    Ухахахахахахахах, ну что имбицылы, как поголосовали?
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