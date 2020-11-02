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Притягнути Тупицького до відповідальності після рішення КС стало набагато складніше, - Малюська

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Притягнути Тупицького до відповідальності після рішення КС стало набагато складніше, - Малюська
Міністр юстиції Денис Малюська розповів, чи притягнуть до відповідальності главу КСУ Олександра Тупицького за те, що він не задекларував земельну ділянку в окупованому Росією Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

На запитання, на якому етапі наразі перевірка інформації про незадекларовану землю голови КСУ в Криму та які будуть санкції, Малюська відповів: "До НАЗК надійшла інформація, що така ділянка є. Вона дійсно не задекларована. Трагічність ситуації в тому, що якраз КС скасував кримінальну відповідальність, яку міг би понести голова КС за недекларування такої земельної ділянки і своїх активів. Це якраз яскрава ілюстрація того, чому таку поведінку толерувати не варто і потрібно вживати заходів. Притягання до відповідальності голови КС ще можливо, але це набагато складніше після рішення КС".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчий Державного бюро розслідувань викликав на допит голову Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Пізніше Тупицький заявив, що не з'явиться на допит у Державне бюро розслідувань за отриманою в п'ятницю вранці повісткою.

Як відомо, ДБР розслідує проти глави КСУ Тупицького справу про держзраду і незаконне відчуження ділянки в окупованому Криму.

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Топ коментарі

  • wake up-UA
    У блазнів все як завжди... Привлечь Тупицкого к ответственности после решения КС стало гораздо сложнее, - Малюська - Цензор.НЕТ 5592
    Привлечь Тупицкого к ответственности после решения КС стало гораздо сложнее, - Малюська - Цензор.НЕТ 8091
  • WerwolfSity
    Не за то притягаєш, ти його за незаконне збагачення притягни, чи там держзраду. Там цього навалом.
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    "понять, отпустить, наградить !!!" Притягнути Тупицького до відповідальності після рішення КС стало набагато складніше, - Малюська - Цензор.НЕТ 3961
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