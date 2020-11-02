Притягнути Тупицького до відповідальності після рішення КС стало набагато складніше, - Малюська
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".
На запитання, на якому етапі наразі перевірка інформації про незадекларовану землю голови КСУ в Криму та які будуть санкції, Малюська відповів: "До НАЗК надійшла інформація, що така ділянка є. Вона дійсно не задекларована. Трагічність ситуації в тому, що якраз КС скасував кримінальну відповідальність, яку міг би понести голова КС за недекларування такої земельної ділянки і своїх активів. Це якраз яскрава ілюстрація того, чому таку поведінку толерувати не варто і потрібно вживати заходів. Притягання до відповідальності голови КС ще можливо, але це набагато складніше після рішення КС".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчий Державного бюро розслідувань викликав на допит голову Конституційного Суду Олександра Тупицького.
Пізніше Тупицький заявив, що не з'явиться на допит у Державне бюро розслідувань за отриманою в п'ятницю вранці повісткою.
Як відомо, ДБР розслідує проти глави КСУ Тупицького справу про держзраду і незаконне відчуження ділянки в окупованому Криму.