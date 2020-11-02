Зеленський - "слугам народу": Потрібно ухвалити жорсткі рішення щодо КС. Обов'язково. Це навіть не прохання. АУДIО

Президент Володимир Зеленський записав аудіозвернення до фракції "Слуга народу". Він закликає нардепів голосувати за законопроєкт про перезавантаження Конституційного Суду і обіцяє "жорстке перезавантаження всієї системи".

Запис звернення є в розпорядженні LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

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Зеленський вважає, що рішення КСУ поставили країну на межу катастрофи. "Або країна знову буде втягнута в кривавий хаос, або держава знову як система прозорих правил і домовленостей припинить своє існування", - заявив президент. Він закликав нардепів зупинити "хаос, який створює Конституційний Суд за гроші", інакше буде протистояння на вулицях, яке стане "жорсткою, але справедливою" відповіддю суспільства.

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За словами Зеленського, його команді вдалося "шокувати стару корупційну політику", але вона частково відновила сили. Він попередив нардепів, що їх будуть спокушати грошима і привілеями, "навіть деякі депутати з нашої фракції, на жаль".

На думку президента, для партії настав час показати єдність і готовність битися за себе і свою політику. "Ми ведемо бій не проти Конституційного Суду, а за імідж України, за її репутацію, за неповернення до минулого", - заявив Зеленський.

Зеленський зауважив, що за результатами рішення і голосування фракції будуть ухвалені глобальні рішення. "Спробуємо жорстко перезавантажити всю систему. Час розмов закінчився, час умовлянь і м'якості. Необхідно ухвалити жорстке рішення щодо КСУ, обов'язково. Це навіть не прохання. Жодних прохань, коли знищують цінності", - наголосив президент.

"Чи готові ми поставити на кін смерть країни? А якщо ні - то разом беремо на себе відповідальність і разом відновлюємо справедливість і законність", - завершив звернення до слуг народу Зеленський.

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"Дивна поведінка суддів Конституційного Суду в лічені години поставила країну на межу катастрофи. Або країна знову буде втягнута в кривавий хаос, або держава знову як система прозорих правил і домовленостей припинить своє існування. Або ми нарешті станемо дійсно потужною політичною силою і скажемо своє слово - "ні". Ні брехні ", - цитує звернення президента до нардепів lb.ua.

"Час вимагає від нас правильних емоцій і сміливості... Сьогодні треба показати свою єдність, показати, що ми партія, яка вміє битися за себе, за своє ім'я, за свою політику. Невже ви не бачите, що інші партії, які ще вчора мали піти в небуття, стоять осторонь і сміються. Може доведемо, що ми набагато сильніші?" – заявив він.

"Ми або доведемо, що є справжньою партією, яка вміє гуртуватися, або доведемо, що такі, як всі... За підсумками сьогоднішніх ваших рішень, голосувань, будемо приймати глобальні рішення, спробуємо жорстко перезавантажити всю систему", – зазначив президент.

Він заявив, що "треба вжити жорстких рішень по Конституційному Суду. Обов'язково. Це навіть не прохання. Ніяких прохань, коли знищують цінності. Проживемо і без прохань".

"Історія не судить переможців. І якщо я вирішу, що шлях розв'язання кризи можливе тільки через запропонований закон – треба обов'язково підтримати. Якщо ми знайдемо інший, менш конфліктний шлях – буде інше рішення. Але поки можу сказати тільки одне: останнє рішення Конституційного суду, ці скандальні фундаментальних законів – прямий і швидкий шлях до кровопролиття. І якщо той хаос, який творить Конституційний Суд за гроші, ми не зупинимо, тоді отримаємо протистояння на вулицях. І, до речі, ця відповідь суспільства буде жорсткою, але справедливою. Чи готові ми поставити на кон смерть країни? А якщо ні, то разом беремо на себе відповідальність і разом відновлюємо справедливість і законність", – заявив він.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.