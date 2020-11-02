Конституційна криза спровокована некомпетентністю Зеленського і його бажанням узурпувати владу, - Ірина Геращенко

"Європейська Солідарність" не дозволить знищити антикорупційну інфраструктуру і здійснити конституційний переворот у державі, який протягує Зеленський.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявила нардепка Ірина Геращенко.

"Це він підігрував усім рішенням Конституційного Суду, починаючи з сумнівного рішення про розпуск парламенту, скандального рішення, яке фактично підвішує НАЗК. На це рішення він відреагував тільки на третій день після реакції опозиції, наших міжнародних партнерів і суспільства", – нагадала Геращенко.

Крім того, парламентарка зазначила, що більшість конституційних суддів, які були призначені Порошенком, проголосували проти скандального рішення, а голова Конституційного суду був погоджений Офісом Зеленського.

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"Гасити пожежу, спровоковану Зеленським, бензином – це надто безвідповідально. Тому ми зареєстрували законопроєкти, які відновлюють кримінальну відповідальність за електронне декларування", – повідомила Геращенко.

Нардепка додала, що всі так звані "старі еліти", яких критикувала команда Зеленського, п'ять років декларуються.

"Ми проходимо повну перевірку декларацій. "Слуги" ще жодного разу цю перевірку не проходили. Зеленський двічі не подав зміни до декларації – і перед тим, як вступав на президентську посаду, забув про свою віллу, і зараз забув про п’ять мільйонів дивідендів", – нагадала Геращенко.

"Зараз весь цей сир-бор намагаються вирішити не через законний спосіб, а через конституційний переворот, ліквідувавши Конституційний суд. І після на 100% своєї прокуратури, ДБР, ще створити 100% свій Конституційний Суд для того, щоб всі бздури президента він підтримував одноосібно і безповоротно", – підсумувала Геращенко.

Геращенко закликає парламент призначити ту комісію, яка буде обирати професійних суддів Конституційного Суду, і ухвалити законодавство, яке відновлює відповідальність за недостовірне декларування, відновлює повноваження всіх антикорупційних органів.

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