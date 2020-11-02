89-річна бабуся з 14-річною онукою впіймали квартирного злодія у Львові

У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який проник у чуже житло. Впіймати зловмисника допомогли власниця квартири - 89-річна пенсіонерка з 14-річною онукою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області

Як встановили слідчі Залізничного відділу поліції, 31 жовтня близько 21:00 в одну із квартир у будинку, розташованому на вулиці Широкій у Львові, проник зловмисник. У цей час у помешканні перебували 89-річна жінка та її онука віком 14 років. Незнайомець побачив їх, проте, попри це, заволодів гаманцем із грошима та продовжував шукати цінні речі. Тим часом бабусі з онукою вдалося непомітно вийти з квартири та зачинити вхідні двері ззовні, після чого вони повідомили про подію у поліцію.

За вказаною адресою негайно виїхав екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група Залізничного відділу поліції - вони затримали чоловіка на місці вчинення злочину.

Слідчі Залізничного відділу поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2, повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

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Підозрюваний затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування триває.