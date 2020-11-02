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"Своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі", - Лещенко

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"Своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі", - Лещенко
Конституційний Суд фактично знищить ринок землі, після цього може бути розгорнута кампанія про необхідність провести референдум щодо землі.

Про це в Telegram повідомив колишній журналіст, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Як повідомляють наші інсайдери, своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі. Планується, що КС оголосить, що ринок землі в ухваленому вигляді зачіпає статті 13 і 14 Конституції України. Які, в свою чергу, належать до 1 розділу Конституції України. А це значить, що необхідно вносити зміни в 1 розділ Конституції, що неможливо зробити без всеукраїнського референдуму", - йдеться в повідомленні.

Після цього, за словами Лещенка, Юлія Тимошенко і Віктор Медведчук розгорнуть кампанію про необхідність провести референдум про землю, фактично намагаючись представити його як референдум про недовіру президенту Зеленському.

"Крім того, після такого роз'яснення КС буде відкритий шлях, щоб задовольнити два депутатські звернення, де вимагають визнати незаконним конкретно закон про ринок землі", - додав Лещенко.

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"Рішення щодо землі, яке розглядає КС у понеділок, готує суддя КС за квотою "Батьківщини" Сергій Сас. Питання розглядалося в КС з грудня минулого року в неквапному режимі, але в зв'язку з останніми скандалами навколо КС Юлія Тимошенко і суддя Сергій Сас висунули ультиматум Тупицькому - вони більше не будуть голосувати за його рішення, поки він не зробить потрібне роз'яснення щодо землі", - підсумував ексжурналіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КС вирішив 2 жовтня розглянути питання про ринок землі.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    А хто такий Лєщєнко ?
    Нафіга Цензор репостить мемуари цього пристосуванця ???
    Воно і так собі життя за наш рахунок забезпечило.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Сережа, когда ты займешься железной дорогой ( она вся в миллиардных убытках ), за присмотр за которой тебе ежемесячно отваливают сотни тысяч из карманов украинцев, конституционалист ректальный?
  • Maksim Perepelitca
    "Своим разъяснением Конституционный Суд фактически уничтожит рынок земли", - Лещенко - Цензор.НЕТ 8220.
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