Понад 90% протоколів про порушення маскового режиму не були розглянуті, - радник глави МВС Апостол

Покарання за порушення маскового режиму не реалізуються на практиці.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до Верховної Ради з проханням підтримати законопроєкт про посилення відповідальності за недотримання правил карантину. Документ перебуває на розгляді в парламенті, згідно з ним, штраф за відсутність маски може скласти від 10 до 15 неоподатковуваних податком мінімумів, тобто від 170 до 225 гривень.

"Я не читав цей законопроєкт, але хочу згадати про десятки тисяч протоколів, які вже були складені, і кожен день поліція здійснює перевірку дотримання протиепідемічних заходів. Якщо брати по Києву, то більше 4 тисяч таких протоколів складено, в тому числі понад тисячу - щодо юридичних осіб", - сказав Апостол.

За словами радника глави МВС, проблема в тому, що покарання не реалізуються на практиці.

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"Як підсумок, інша гілка влади - судова - не взяла на себе відповідальність, тому понад 90% цих протоколів не розглянуто, і в принципі, ті, хто мав понести покарання, покарані не були. Тому ми вважаємо, що сьогодні повинні відповідальність брати на себе всі три гілки влади - і законодавча, і виконавча, і судова. Поліція щодня оформляє протоколи. Покарання отримали 8-10 відсотків, це основна проблема. Якби порушників карали, то ефект був би", - сказав Апостол.