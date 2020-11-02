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Земельна реформа - це неминучий процес, - глава "Держгеокадастру" Лещенко

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Земельна реформа - це неминучий процес, - глава "Держгеокадастру" Лещенко
Реалізацію земельної реформи в Україні не зупинить ні Конституційний Суд України, ні політики, які намагаються заробити собі додаткові "очки", маніпулюючи цим питанням.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ", про це заявив глава Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко.

За словами глави "Держгеокадастру", ситуація, коли політики долучаються до руйнування досягнень, до яких країна рухалася протягом десятиліть, є неприпустимою.

"Сьогодні ми бачимо, як в екстреному режимі робляться спроби завдати удару по ще одному беззаперечному досягненню - земельній реформі, завдяки якій вперше за 20 років може бути наведений лад у сфері земельних правовідносин. Земельна реформа - це про відновлення справедливості. Бо поки 7-ми мільйонам пайовиків в Україні з 2001 року не давали права розпоряджатися своїм майном, мільйони гектарів земель під особисте селянське господарство виводили із державної власності. Ці землі продавались і фізособам, і юридичним особами, і навіть іноземцям, чим так лякали громадян політики, які були активними противниками земельної реформи", - сказав Лещенко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КС вирішив 2 жовтня розглянути питання про ринок землі.

Колишній журналіст, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко повідомив, що "своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі".

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Топ коментарі

  • Baks13
    Финны тоже когда-то решили продать свои земли, пока россия подставными фирмами не выкупила 17 финских островов и территорий Финляндии и превратила их в секретные военные объекты РФ на территории Финляндии.
    Сейчас финны в ужасе и не могут понять: - как такое могло произойти, ведь они продавали земли своим финнам.
    А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это не финские, а российские земли и они на "своих российских" землях на территории Финляндии что захотят, то и сделают и будут их защищать с оружием в руках., Вот одна из статей с картой о продаже финнами своих земель и островов подставным "туристическим фирмам" как потом оказалось с российским капиталом.
    http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
  • Elvic Vic
    Как раз чего и добивались все эти радетели "рынга зымли" , так это легализацию данных хапков .
    Терь можно говорить , шо не хапнул , а купил на тендере ...

    А пока существовал запрет , то имущественные права на нераспаёванную землю легко можно было бы оспорить через суд !
    Реформу суда нужно было делать (а не землю продавать иностранным банкам) . Причём не с высших судов начинать , а вернуть израние судей первой инстанции .
    Потому , что на "самой земле" и решается , какими будут в будущем суды более высших инстанций .
  • вставай
    От же ж падлюка. Хто вам дав право продавати національне багатство? ОБІГ землі , так, неминучій. Але по цивілізованих Законах. Україна - не бананова республіка, уроди.
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