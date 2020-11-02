Земельна реформа - це неминучий процес, - глава "Держгеокадастру" Лещенко
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ", про це заявив глава Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко.
За словами глави "Держгеокадастру", ситуація, коли політики долучаються до руйнування досягнень, до яких країна рухалася протягом десятиліть, є неприпустимою.
"Сьогодні ми бачимо, як в екстреному режимі робляться спроби завдати удару по ще одному беззаперечному досягненню - земельній реформі, завдяки якій вперше за 20 років може бути наведений лад у сфері земельних правовідносин. Земельна реформа - це про відновлення справедливості. Бо поки 7-ми мільйонам пайовиків в Україні з 2001 року не давали права розпоряджатися своїм майном, мільйони гектарів земель під особисте селянське господарство виводили із державної власності. Ці землі продавались і фізособам, і юридичним особами, і навіть іноземцям, чим так лякали громадян політики, які були активними противниками земельної реформи", - сказав Лещенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КС вирішив 2 жовтня розглянути питання про ринок землі.
Колишній журналіст, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко повідомив, що "своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі".