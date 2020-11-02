"Ремдесивір" не передаватимуть в аптеки: розподілять по лікарнях і призначатимуть пацієнтам із COVID-19 під контролем лікаря, - Ляшко

Після поставки "Ремдесивіру" в Україну він не передаватиметься в аптеки, а буде розподілений по лікарнях і призначатиметься за показаннями під контролем лікаря.

"Так. Він є в протоколі лікування, який затверджений Міністерством охорони здоров'я. Уже проведено закупівлі та надано дозвіл МОЗ на його ввезення. Поки він не буде передаватися в аптеки, а буде розподілений у лікарнях і призначатиметься за показаннями під контролем лікаря", - зазначив заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "Сьогодні", передає Цензор.НЕТ.

Після заяви Всесвітньої організації охорони здоров'я, через два дні препарат був зареєстрований FDA у США як перший препарат, який чинить специфічну дію проти коронавірусної хвороби.

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"Препарат є в протоколі лікування, закупівля відбулася, а його ефективність оцінюють інші фахівці", - зазначив Ляшко.

2 травня "Ремдесивір" офіційно схвалили в США для лікування коронавірусу. 29 травня повідомлялося, що вчені дійшли висновку, ніби ремдесивір найбільш ефективний у перші дні активної реплікації вірусу; тобто з урахуванням інкубаційного періоду, це часто досимптомні дні. На їхню думку, препарат не слід рекомендувати для лікування важкої форми коронавірусної хвороби. 25 червня Комітет Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) з лікарських засобів для людини (CHMP) рекомендував надати Veklury (ремдесивіру) умовний маркетинговий дозвіл для лікування COVID-19 у дорослих і підлітків з 12 років з пневмонією, яким потрібен додатковий кисень. 16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що "Ремдесивір" майже не знижує смертність через COVID-19. 23 жовтня "Ремдесивір" став першим затвердженим у США препаратом для лікування COVID-19.