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Лікарні Ужгорода заповнені на 100% і тяжкохворих змушені направляти в інші райони області, - ОДА

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Лікарні Ужгорода заповнені на 100% і тяжкохворих змушені направляти в інші райони області, - ОДА
Лікарні Ужгорода заповнені на 100%, через це тяжкохворих змушені везти в інші райони Закарпатської області.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз лікарні Ужгорода заповнені на 100% і важких хворих змушені направляти в інші райони області", - йдеться в повідомленні.

21 жовтня регіональна комісія зобов'язала розширити кількість лікарняних ліжок для хворих на коронавірус до 30%, а 30 жовтня - до 50%.

29 жовтня розпорядженням керівника державного рівня - міністра охорони здоров'я України Максима Степанова передбачено створення на базі КНС "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгород багатопрофільного COVID-19 госпіталю.

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"Усі рішення, станом на сьогодні, не виконані і саботують", - підкреслили в ОДА.

Зазначається, що в суботу, під час транспортування жителя Ужгорода до Виноградівської районної лікарні, через невиділення додаткових ліжок в Ужгороді, хворий, на жаль, помер.

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Топ коментарі

  • Антип61
    А где ковидоотрицатели, писавшие на Цензоре "Покажите мне переполненные больницы!"?
    Ау, куда порятались? Ужгородские и харьковские больницы к Вашим услугам, сволочи! А вскоре и одесские.
  • Александр Лихошва
    Вы не много наивны и верите в хорошее )))
    Каких 25, тесть за месяц потратил 43, и сейчас вторую неделю дома встать не может, задыхается, 60% легких нет
  • variable general
    Хай підуть волонтерами до інфекційних відділень - там люди потрібні. Якщо це просто грип, то чого боятись? самі все побачать. Але ж то не йдуть, скотиняки. Будуть відмазуватись. Бо самі собі брешуть.
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