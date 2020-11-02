Арахамія приїхав у КС: Буду просити пояснити, "чому все відбувається в супертурборежимі, все закрито і непрозоро". ВIДЕО

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія хоче поспілкуватися з головою Конституційного Суду Олександром Тупицьким, щоб дізнатися причину оперативного розгляду судом справ у закритому режимі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Арахамія заявив в ефірі "Україна 24".

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"Конституційний суд може побачити, що у нього немає довіри суспільства і добровільно піти у відставку", - зазначив глава фракції.

Разом із тим, Арахамія висловив сумнів у тому, що це буде зроблено.

Також, за словами Арахамії, глава суду міг би ініціювати своє переобрання.

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Нардеп не виключив, що прихід депутатів у КС може бути розцінений як елемент тиску на суд.

"Підкреслюю, що ніякі двері ми ламати не будемо і закликати до цього (не будемо. - Ред.) .. Можливо, буду просити пана Тупицького зробити перерву на 10 хвилин і пояснити, чому все відбувається в супертурборежимі, і все закрито і непрозоро", - сказав Арахамія.

"Навіть якщо ми на цьому тижні відновлюємо ці законопроєкти (з антикорупційного законодавства. - Ред.), кримінальні провадження проти них (суддів КС. - Ред.) вже будуть закриті. Тобто, вони фактично таким чином (ухвалюючи рішення щодо антикорупційного законодавства. - Ред.) закривали свою спину", - додав Арахамія.

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За словами парламентарія, ніякого роз'яснення від КС до Верховної Ради з приводу рішення не надходило.

Відповідаючи на запитання про те, чи є в парламенті голоси для підтримки президентського законопроєкту щодо КС, Арахамія сказав, що поки не відомо, хто з інших фракцій підтримає: "У фракції голоси є. Але нам потрібні будуть зокрема і партнери по голосуванню" .