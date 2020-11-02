Фракція "Голос" ініціює зустріч із міністром фінансів Марченком щодо діри в бюджеті
Про це сьогодні на погоджувальній раді заявив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Ми так обговорюємо бюджет 2021 року. Давайте трішки згадаємо, що у нас не завершився цей рік. Ще раз нагадаю: у нас величезна діра. Надвеличезна. Ніколи такого не було. І зараз у листопаді-грудні ми будемо бачити, як не проплачуються програми на сотні мільярдів. Особливо після рішення Конституційного Суду, коли ніхто нам у світі не дасть грошей. Тому що гроші владі, яка не хоче боротися з корупцією, не дають. Вона їх вкраде", - сказав Ярослав Железняк.
"І це питання треба вирішувати, в тому числі, напевно, треба буде збиратися з міністром фінансів [Сергієм Марченком – ред.] і питати, яким чином він буде фінансувати програми, тому що у них нема грошей", - додав він.
Нагадаємо, вже 5 листопада у Верховній Раді мають намір розглянути в першому читанні законопроєкт про бюджет на 2021 рік.