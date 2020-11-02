Начальника обласного Управління лісового господарства затримано на хабарі 30 тис. грн за перемогу на торгах у Prozzorо, -ДБР. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань затримало начальника Управління лісового та мисливського господарства одного з обласних центрів України під час отримання хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Державне бюро розслідувань затримало начальника Управління лісового та мисливського господарства одного із обласних центрів України під час одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене повторно, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).







За попередньою інформацією, посадовець протягом 2020 року систематично вимагав та одержував неправомірну вигоду від суб’єкта господарювання за сприяння у реалізації деревини через систему "Prozzoro" за мінімальною вартістю. Суму хабара посадовець визначав в залежності від обсягів товару, який бажали придбати.



1 листопада 2020 року начальника Управління лісового та мисливського господарства однієї із областей було затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання неправомірної вигоди у сумі 30 000 грн.





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Крім того, під час обшуків у затриманого було виявлено та вилучено частину неправомірної вигоди, яка надавалася раніше.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.

Хабарі за перемогу в торгах на "Prozzorо" - ГБР затримало "на гарячому" начальника Управління лісового та мисливського господарства одного з обласних центрів України.

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