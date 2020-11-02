Адвокати Порошенка подають до суду на керівника ДБР за брехню

Адвокати п’ятого Президента України Петра Порошенка подають до суду на виконувача Директора ДБР з вимогою спростувати чергову брехню.

Про це повідомив адвокат Ігор Головань у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Черговий сплеск активності ДБР, направленої проти п’ятого Президента України, очевидно, пов’язаний із нещодавньою нарадою Зеленського із силовиками, де той в ультимативній формі вимагав підозр Порошенку. А також - з результатами місцевих виборів, на яких "Слуги народу" отримали втричі менше, ніж минулого року, в той час, як "Європейська Солідарність" удвічі наростила підтримку по країні, забезпечивши перемогу в усіх областях. На прикладі "100% свого" ДБР легко спрогнозувати, яким може бути і на сто відсотків свій Конституційний Суд, приручення якого є метою кричуще антиконституційного законопроєкту Зеленського", - пише Головань.

Він наголошує, що ДБР направляє черговий пустопорожній запит про "міжнародну правову допомогу" у черговому юридично нікчемному провадженні.

"Такому ж нікчемному як і всі інші, що "розслідуються" ДБР з виключною метою політичного переслідування П’ятого Президента", - зазначає адвокат.

"Згадана у "новині" ДБР компанія створювалася виключно з технічною метою передачі активів в довірчу власність Rothschild. Що і було зроблено. Після чого негайно було подано заяву про її ліквідацію. Ця компанія навіть не відкривала банківських рахунків, і жодні кошти ні з України, ні з будь-якого іншого місця не перераховувалися. Петро Порошенко, згідно з умовами довірчої власності, всі ці роки не втручається в управління "Рошеном", а податки з дивідендів сплачуються в Україні. Петро Порошенко як фізична особа є одним із найбільших платників податків і меценатів. Те ж саме стосується і "Рошен" як юридичної особи", - роз’яснює Головань.

Він зауважує, що ДБР на вимогу Зеленського розтринькує десятки мільйонів гривень на розслідування замовних і юридично безперспективних справ проти Порошенка.

"На запитах до Панами, Кіпру чи Віргінських островів могли би теж заощадити, бо всю необхідну інформацію за лічені секунди може видати Google. Нічого нового ДБР знайти вже не може", - переконаний Ігор Головань.

Адвокат звертає увагу на те, що відповідно до норм КПК про підслідність, ухилення від сплати податків мало б розслідувати слідчі податкової, а ДБР жодних підстав, крім вказівки президентського офісу, на здійснення слідства не має. "Тому не дивно, що керівники ДБР не можуть пояснити, хто, коли ухилився від податків. Які суми і юрисдикції", - констатує Головань.

"ДБР вже відмовлялося від своїх слів. Пояснювало, що жодних справ "відносно Петра Порошенка" не розслідує. Тому ми в суді вимагатимемо спростування чергової нахабної брехні нового в.о. директора", - повідомив адвокат п’ятого Президента України.

"Зате ДБР могло би накопати багато цікавого, якби зайнялося розслідуванням бізнесової діяльності Зеленського та 95-кварталу. Як шалена сценічна популярність оберталася скромними бізнес-показниками у звітності? Що там з офшорами? Скільки бенефіціари "Кварталу" за ці роки сплатили до бюджету? А скільки вклали у нерухомість по всьому світу? Чи відповідав образ життя офіційним доходам? Як поживає кінобізнес в Росії під час її війни проти України? Чи нормально, коли Президент Зеленський переписав бізнес на свого першого помічника? І чи не тому, що там "все так сложно, все так запутано", партнери Володимира Олександровича із групи "За майбутнє" і попросили КС скасувати кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях?", - резюмує Ігор Головань.







