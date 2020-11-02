Бойченка переобрали мером Маріуполя
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Нинішній мер Маріуполя (Донецька обл.) Вадим Бойченко (партія "Блок Вадима Бойченка") переміг на виборах міського голови.
Результати голосування оприлюднила Маріупольська міська територіальна виборча комісія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з озвученими даними, Бойченко отримав 54 005 голосів (64,57%). Друге місце - у висуванця партії "Опозиційна платформа - За життя" Володимира Клименка (21 611 голосів, 25,84%).
Бойченка обрали маріупольським міським головою в 2015 році. У 2019 він балотувався до Верховної Ради від партії "Опозиційний блок" 5-м номером у списку як позапартійний. У травні 2020 року з'явилася партія "Блок Вадима Бойченка", зареєстрована в Маріуполі.