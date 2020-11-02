Бойченка переобрали мером Маріуполя

Нинішній мер Маріуполя (Донецька обл.) Вадим Бойченко (партія "Блок Вадима Бойченка") переміг на виборах міського голови.

Результати голосування оприлюднила Маріупольська міська територіальна виборча комісія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з озвученими даними, Бойченко отримав 54 005 голосів (64,57%). Друге місце - у висуванця партії "Опозиційна платформа - За життя" Володимира Клименка (21 611 голосів, 25,84%).

Бойченка обрали маріупольським міським головою в 2015 році. У 2019 він балотувався до Верховної Ради від партії "Опозиційний блок" 5-м номером у списку як позапартійний. У травні 2020 року з'явилася партія "Блок Вадима Бойченка", зареєстрована в Маріуполі.

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