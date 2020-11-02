Зеленський не хоче брати на себе відповідальність за підготовку та впровадження судової реформи, "скинувши" це завдання на Кабмін, - Рябошапка

В Офісі президента України або далі панує хаос, або президент не хоче брати на себе відповідальність за підготовку та впровадження судової реформи.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив ексгенпрокурор Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити проєкт судової реформи для реалізації в Україні. Ця реформа міститиме очищення українських судів. Про це глава держави написав у статті "Не можна дозволяти українським судам викидати антикорупційні досягнення" для видання Financial Times". Дивне рішення президента доручити підготовку судової реформи саме уряду, адже при президенті утворено Комісію з питань правової реформи, одним з основних завдань якої якраз і є підготовка пропозицій щодо проведення судової реформи", - зазначив Рябошапка.

За словами ексгенпрокурора, Зеленський не міг не знати про цю Комісію, тому що кілька днів тому змінив її склад, призначивши головою Комісії свого наближеного юриста.

"Створюється враження, що або в Офісі президента України далі панує хаос, або президент не хоче брати на себе відповідальність за підготовку та впровадження судової реформи, "скинувши" це завдання на Кабінет Міністрів", - підсумував Рябошапка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вважає, що нинішніх суддів Конституційного Суду України слід замінити незалежними шанованими юристами.

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