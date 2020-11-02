Окупанти двічі від початку доби порушували режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС, інформує Цензор.НЕТ.
Так, вранці в районі населеного пункту Шуми противник застосував протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю, а ближче до обіду вів вогонь із протитанкового гранатомета поблизу Старогнатівки.
Постріли були неприцільні, тому вогонь у відповідь українські воїни не відкривали.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.
У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 10 вибухонебезпечних предметів.
Українські військовослужбовці далі сумлінно виконують завдання за призначенням та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю або здоров'ю.