Криза в "зеленій" енергетиці відлякує інвесторів попри заклики Зеленського, – норвезький інвестор Йогансен

Невиконання українською владою зобов’язань перед інвесторами в "зелену" енергетику відлякує їх від України, що має негативний вплив на політичне та економічне становище держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Магнус Йогансен, віцепрезидент з розвитку бізнесу NBT (інвестор у вітрову енергетику) в ході обговорення проблеми можливого скасування зелених тарифів Конституційним судом України.

За його словами, інвестори негативно сприйняли нездатність української влади виконати взяті зобов’язання перед виробниками електроенергії з альтернативних джерел щодо оплат за поставлений струм та погашення заборгованості перед ними.

"Ми весь час під час останіх 6 місяців обговорювали неплатежі з боку "Гарантованого покупця". Нарешті ми змогли зустрітися з прем’єр-міністром Шмигалем і в.о. міністра пані Буславець і почули про підписання між асоціаціями і прем’єм міністром буде вже остаточним документом, який вирішить проблему неплатежів. Ми думали, що буде відбуватися саме те, що ми підписали, але, на жаль, ситуація продовжується, нічого поки що не змінилося", - розповів Йогансен.

На його думку, наслідком таких дій влади, не дивлячись на заклики президента України Володимира Зеленського про відкритість держави та бажання залучати іноземні інвестиції, стане те, що іноземні інвестори підуть з України і не лише з енергетичної галузі.

"Уявіть собі, що президент Зеленський запрошує іноземних інвесторів на зустріч і на обід, але там на задньому дворі сидять собаки готові спустити на тих же інвесторів. Уявіть собі, що це так собі уявляють міжнародні інвестори в такому випадку. Навіщо їм тоді приходити і якщо такі випадки будуть траплятися й надалі, то інвестиції в Україну взагалі припиняться", - вважає Йохансен.

Раніше член правління Асоціації просьюмерів України Андрій Зінченко наголосив: держава має виконати свої зобов’язання щодо погашення боргів перед інвесторами в проекти з розвитку "зеленої" енергетики, інакше вони звернуться в суди.

Водночас керуючий партнер UDP Renewables Сергій Євтушенко заявив, що в галузь альтернативної енергетики в Україні було інвестовано близько 10 млрд доларів, що становить 25% загального обсягу іноземних інвестицій в країну.

Нагадаємо, 1 серпня набув чинності Закон № 810-IX, ухвалений з метою реалізації ключових положень Меморандуму про взаєморозуміння між урядом і інвесторами в ВДЕ. Законом передбачається, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 року (50% у 2021 році) тощо. Також закон передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену зелену електроенергію, починаючи з серпня поточного року. Крім того, закон визначає терміни і обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - в четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (близько 9 млрд грн), а решта 60% в 2021 році.

У вересні провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити. 28 жовтня вони зробили повторне звернення до Шмигаля, яким заявили, що українська влада перейшла до переслідування та ворожої агресії на адресу інвесторів у "зелену" енергетику замість того, щоб виконати взяті перед ними фінансові зобов’язання. Це була відповідь на звинувачення з боку голови ДПС у нібито ухилянні від сплати податків компаніями, що виробляють "зелену" електроенергію.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори у проекти "зеленої" енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди "Гарантований покупець" вже почав програвати.

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