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Найважливіша війна для України зовнішня, якщо її програти, інша боротьба стане теоретичною, - експосол Канади Ващук

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Найважливіша війна для України зовнішня, якщо її програти, інша боротьба стане теоретичною, - експосол Канади Ващук
В Україні - дві рівнозначні війни: з корупцією і з Росією.

Як зазначив в лекції на Youtube експосол Канади в Україні Роман Ващук, такої думки дотримуються зарубіжні партнери нашої держави й антикорупційні активісти, передає Цензор.НЕТ. Однак його сімейний досвід - родичі після участі в різних визвольних змаганнях в Україні потрапляли в катівні - свідчить про інше.

"Всякі внутрішні недотягування держави можна з часом вирівняти, але якщо ти програєш війну із зовнішнім ворогом, то всі інші дискусії стають теоретичними. І ви їх проводите або в концтаборі, або в еміграції", - підкреслив Ващук.

Він повторював усім готовим слухати, що найважливіша війна для України зовнішня. "Не можна спалювати свою хату внутрішню і одночасно її захищати", - порівняв Ващук.

Експосол також вказав на недоліки підходу про рівнозначності внутрішньої і зовнішньої: якщо не вдасться досягти ідеалу в першій, то здається, що держава не гідна того, щоб її захищати.

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Топ коментарі

  • Стрелок
    "Борода не робить козла рабином" - єврейське прислів'я.
    "Булава не зробила клоуна президентом" - українська дійсність. © твиттер
  • wake up-UA
    І в обох зевлада програє... Самая важная война для Украины внешняя, если ее проиграть, остальная борьба станет теоретической, - экс-посол Канады Ващук - Цензор.НЕТ 8570
  • Шрек Баблокат
    глупышка ты посол!.. 400 лет пребывания под властью РИ и Совка, превратили 73% нашего населения в колоборантское быдло, которое "готово жрать своих детей абы не было хуже", и искренне голосовать за своих вертухаев..
    и в Кремле об этом знают, и поэтому давят 24/7 365 дней в году..
    поэтому главный враг - привычка быть рабом Мацквы, сидит у нас в нашем мировоззрении..
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