Намагаємося використовувати можливості Мінських угод, не виключаю, що доведеться шукати інший формат, - Кравчук

Голова делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що Україна продовжує намагатися використовувати потенціал Мінських домовленостей, але зазначає, що не можна тривалий час робити вигляд, що є рух уперед, якщо цього не відбувається.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми використовуємо наразі всі можливості "Мінська". Але якщо треба буде знайти додаткові формати, будемо їх шукати. Це можуть бути різні формати. Можна, скажімо, використовувати Будапештський меморандум, можна використовувати відповідні сили "Великої сімки", можна інші шляхи використовувати міжнародно-правового характеру, досвід у світі такий є. Наголошу: я зараз говорю як приватна особа, і це - моя особиста думка. Рішення прийматиме президент", - сказав Кравчук.

Кравчук зазначив, що якщо кроки і пропозиції України не дадуть змоги розблокувати переговори в рамках ТКГ, то він буде готовий вносити пропозицію, щоб шукати інші формати.

"Шість років триває війна, ми зробили і будемо робити далі, а росіяни, щоб ти не робив, кажуть, що не так, тому що у них інша мета. У них мета знищити Україну, очевидно, я так думаю. Тому я переконаний, не можна далі робити вигляд, що ми йдемо вперед, коли вони не дають йти вперед", - зазначив голова української делегації в ТКГ.

"Я багато прожив, я брав цю країну у Біловежжі маленьку у власні руки. Вона зараз доросла: виросло нове покоління, виросли нові люди, нова влада, і ми хочемо жити як люди, а не воювати. Якщо хтось хоче воювати, то ми проти цього, і шукатимемо інші шляхи, щоб зупинити агресора. Мінський формат - це тільки переговорний майданчик, де ми наразі працюємо і який ми хочемо наситити більш змістовними смислами. На відміну від наших попередників, які взагалі нічого не ініціювали", - додав Кравчук.

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