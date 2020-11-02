Мінсоцполітики та Мінцифри вводять в оману Кабмін у частині співпраці зі Світовим банком щодо створення E-social, - "Розумна сила"
Про це заявляє громадська організація "Розумна сила", яка здійснює громадський контроль за реалізацією проєкту автоматизації соціальних послуг E-social, передає Цензор.НЕТ.
У бюджеті на 2021 рік Міністерство цифрової трансформації заклало 100 млн грн на створення E-social. В "Розумній силі" нагадують, що проєкт E-social повністю реалізується на базі Міністерства соціальної політики України в рамках "Угоди про позику №8404-U на впровадження проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України"(E-social) і додаткового фінансування не потребує.
У зв'язку з цим організація звернулася до народних депутатів України з проханням втрутитися в цю ситуацію і не допустити нецільового витрачання бюджетних коштів. Експерти вважають, що дії згаданих посадових осіб мають відверто протиправний характер і можуть привести до погіршення відносин з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (спеціалізована установа ООН, основна кредитна установа Світового банку), а також розтрати грошових коштів державного бюджету в особливо великих розмірах.
"Вони сфальсифікували низку документів (протоколи приймання, звіт "Міжвідомчої робочої групи" тощо), на підставі неправдивих відомостей була проведена пресконференція, на якій озвучена нова стратегія розвитку інформаційних систем в соціальній сфері. Після цього було підготовлено проєкт Постанови КМУ "Про затвердження пілотного проєкту з реалізації функціоналів Першої Черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери" і спрямований на узгодження в міністерства і відомства. Наскільки нам відомо, проти ухвалення будь-якого розпорядчого документа, що змінює роботу з впровадження E-social, без попередніх консультацій з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, виступило Міністерство фінансів України", - стверджують в організації.
"Розумна сила" вважає, що Лазебна, Бушков і Федоров вводять в оману членів Кабінету Міністрів України, які не доповідаючи про необхідність проведення попередніх консультацій з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, оскільки вони подали, а КМУ затвердив Розпорядження від 28.10.20 року № +1353 -р "Про схвалення Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери".
"Що принципово вони хочуть змінити - це місце проведення розробки (Міністерство соціальної політики України поміняти на Пенсійний фонд України) і самого розробника програмного продукту, - вважає глава ГО "Розумна сила". - На наш погляд, це банальне використання службового становища в корисливих цілях, оскільки ніякого економічного або юридичного обґрунтування для цього немає. Більш того, дії посадових осіб міністерства соціальної політики України вже привели до значного економічного збитку.
Чому це робиться? Програма E-social об'єднує понад 200 ділових процесів у соціальній сфері, а також різні інформаційні системи і реєстри. E-social без будь-яких технічних проблем інтегрується в інформаційний портал "Дія". Але в такому випадку вартість розробки інформаційного порталу "Дія" зменшується до 30 відсотків".
Експерти припускають, що такі дії викликані бажанням протиправно отримати 100 млн грн з держбюджету для створення E-social, хоча цей проєкт повністю фінансується за гроші Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
"Розумна сила" звернулася до секретаря РНБО, оскільки, на думку експертів організації, дії згаданих осіб, мають протиправний характер, а в нинішній ситуації в країні можуть завдати шкоди національним інтересам України, зокрема, привести до погіршення відносин з Міжнародним банком реконструкції та розвитку.
Нагадаємо, раніше Міністерство соціальної політики у відповідь на запит Цензор.НЕТ повідомило, що не має наміру розривати співпрацю зі Світовим банком за програмою створення E-social. При цьому у відомстві не відповіли на запитання про нюанси фінансування програми і причини перенесення бази системи під контроль Пенсійного фонду.