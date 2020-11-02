Поліція Києва затримала чоловіка, який погрожував підірвати кафе в центрі столиці, - Крищенко
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі столичної поліції.
Як розповів начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко, близько години тому в поліцію надійшло повідомлення про те, що в один із закладів на бульварі Лесі Українки зайшов чоловік із рюкзаком і погрожував персоналу і відвідувачам. На місце виїхала оперативно-слідча група, вибухотехніки і кінологи. Після перевірки інформації правоохоронці затримали чоловіка, вибухонебезпечних предметів у нього не було.
"Зловмисником виявився житель Івано-Франківської області, про зникнення якого раніше заявив його брат", - розповів Крищенко.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, затриманий - уродженець Івано-Франківської області 1987 р.н. Зараз із ним на місці спілкуються правоохоронці. Співробітники профільних служб продовжують на місці події перевірку наявності вибухових речовин.
Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції.