Ми сумніваємося чи може КС діяти відповідно до своїх конституційних завдань, - посол Німеччини Фельдгузен

Конституційний суд України (КС) має враховувати у своїх рішеннях конституційне завдання незворотності євроатлантичного курсу України, однак існують сумніви, що це було враховано під час ухвалення останнього рішення щодо електронних декларацій про доходи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

За її словами, у зв'язку з цим виникає питання, чи може КС у своєму нинішньому складі діяти відповідно до своїх конституційних завдань.

"Боротьба з корупцією є центральною складовою у прагненнях України наблизитися до Європейського союзу і виконати конституційе завдання незворотності євроатлантичного курсу. Це конституційне завдання має враховувати у своїх рішеннях і Конституційний суд. Однак існують сумніви, що це було враховано під час ухвалення останнього рішення щодо електронних декларацій про доходи, крім того, здається, що деякі судді мали конфлікт інтересів. Тому у мене також виникає питання, чи може Конституційний суд у своєму нинішньому складі діяти відповідно до своїх конституційних завдань", - сказала Фельдгузен.

Вона підкреслила, що всі політичні актори покликані вирішити нинішню кризу конструктивно і методами правової держави.

"Я спостерігаю за останнім розвитком подій навколо рішення Конституційного суду щодо антикорупційної архітектури в Україні з великим і дедалі більшим занепокоєнням. Всі політичні актори покликані вирішити нинішню кризу конструктивно і методами правової держави", - зазначила Фельдгузен.

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