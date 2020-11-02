Встановлено офіційні результати виборів у 212 місцевих радах, визнано обраними 4757 депутатів, - ЦВК
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Центральна виборча комісія станом на вечір 2 листопада встановила результати виборів депутатів 212 місцевих рад, визнано обраними 4757 депутатів.
Як передає Цензор.НЕТ, такі дані оприлюднено на сайті ЦВК.
Визнано обраними 117 депутатів районних рад, 751 - міських рад, 1166 - селищних і 2723 - сільських рад.
Всього обиралися депутати 1577 місцевих рад.
Також наразі встановлено результати виборів 264 міських, селищних і сільських голів.