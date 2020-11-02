У фракції "Слуга народу" немає єдиної позиції щодо того, за який законопроєкт стосовно КС голосувати - авторства президента Зеленського чи спікера Разумкова, - Бутусов

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, що серед фракції "Слуга народу" є дві групи депутатів, які бачать вихід із конституційної кризи ухваленням різних законопроєктів - авторства президента Володимира Зеленського чи авторства спікера Дмитра Разумкова.

Про це він написав у Фейсбуці.

Бутусов зазначив: "Джерела Цензор.НЕТ повідомляють про обстановку у фракції Слуга народу, від позиції якої залежить рішення Конституційного кризи. Єдиної позиції до сих пір немає, оскільки у президента і голови Верховної Ради виявилися різні законопроєкти і різна логіка в цій драмі.

Законопроєкт голови Верховної Ради Дмитра Разумкова вже зареєстровано в секретаріаті парламенту. Він передбачає одне - відновлення скасованих Конституційним судом норм про електронне декларування. Разумков пропонує компромісний варіант - швидко виправити провал, відновлення цієї норми всі підтримують. А потім виробити рішення з питань, які викликають розбіжності".

"Президент Володимир Зеленський свій законопроєкт до парламенту ще не вніс. Але опублікований варіант передбачає звільнення суддів Конституційного суду і скасування судового рішення КС проти декларацій. Зеленський, за даними Цензор.НЕТ, щодо питання законопроєкту досі з Разумковим не консультувався. Уявіть собі за цим фактом, наскільки складно Зеленському зараз мобілізувати парламент.

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Президент поки не вносить законопроєкт, щоб залишити собі ще поле для маневру і внесення змін у свій варіант", - підкреслив журналіст.

"Однак відступати назад вже не можна. Якщо не впливати на Конституційний суд, і він визнає неконституційним закон про землю або закон про Вищий антикорупційний суд, то наслідки цих рішень будуть непередбачуваними. Головна інтрига - чи зуміє президент перш ніж вийде в сесійну залу об'єднати свою власну фракцію? Офіс президента переконує депутатів, що якщо вони не підтримають звільнення КС, то парламент буде розпущено. Але депутатів так лякали не раз. І, схоже, далеко не всі впевнені, що президент піде на цей жорсткий і невигідний для рейтингу крок. Досі Зеленський робив тільки розважливі і популярні ходи, але хтозна ... Побачимо. Сьогодні після фракції президент їде виступати на телебачення, і там він озвучить своє рішення перед завтрашнім голосуванням", - резюмував головний редактор Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.