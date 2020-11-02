"Слуга народу" Дубінський про рішення КС: Монобільшості не пропонують ухвалити якісне антикорупційне законодавство, тому що немає такої мети

Унаслідок "потворної антикорупційної реформи" не посадили жодного корупціонера.

Про це в Facebook написав депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"Конституційний Суд на сьогодні залишився єдиною державною інституцією, де не засіли представники групи Пінчука-Сороса, і яка іноді ще здатна підносити сюрпризи транснаціональним корпораціям і сім'ї хрещеного батька всієї української корупції. Родині, яка виховала зі свого інкубатора цілі полчища грантоїдів, що імітують боротьбу з корупцією і завдають ударів по конкурентах Сороса-Пінчука", - пише нардеп.

Він закликав звернути увагу на те, що після рішення КС про неконституційність антикорупційного законодавства ніхто не переймається питанням, що завадило ВР - за допомогою натхненної президентом монобільшості - прийняти "якісні" закони.

"Все просто. Мета - інша. Під шумок праведного народного обурення тимчасовим скасуванням кривого і дефективного електронного декларування як частини потворної "антикорупційної реформи", внаслідок якої не посадили жодного корупціонера, зате щедро платили голосистим соросятам - зробити 2 прості речі.

Поміняти склад КС за допомогою "міжнародних партнерів", і посадити туди суддів Пінчука-Сороса Обнулити склад КС, який ухвалив рішення про неконституційність Указу про призначення корупціонера-рецидивіста Ситника директором НАБУ.

Але це ж бо не корупція, панове антикорупціонери, що годуються сніданками в Давосі, це ж просто віртуозний бізнес", - відповідає сам собі Дубінський.

Раніше ЗМІ оприлюднили аудіозвернення президента Володимира Зеленського до нардепів фракції "СН": "Потрібно ухвалити жорсткі рішення щодо КС. Обов'язково. Це навіть не прохання".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.