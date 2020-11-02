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"Укрзалізниця" продовжить маршрут поїзда Київ - Покровськ до Авдіївки, - нардеп Магомедов

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"Укрзалізниця" продовжить маршрут поїзда Київ - Покровськ до Авдіївки, - нардеп Магомедов
Нарада під керівництвом заступника Міністра інфраструктури Дмитра Абрамовича за участю керівників "Укрзалізниці" і ООС щодо пуску поїзда Київ-Авдіївка закінчилося позитивним рішенням.

Про це заявив у Telegram ініціатор заходу народний депутат Муса Магомедов, передає Цензор.НЕТ.

"Резюме наради: УЗ продовжує поїзд Київ-Покровськ до Авдіївки, попри те, що це збитково, але це про людей, а не про прибуток, за що їм окрема подяка. ООС дає добро на пуск потяга, узгоджується взаємодія УЗ і ООС" , - написав він.

Укрзалізниця продовжить маршрут поїзда Київ - Покровськ до Авдіївки, - нардеп Магомедов 01

Дату запуску Магометов не вказав. На офіційному сайті "Укрзалізниці" інформації про це поки немає.

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Топ коментарі

  • Наталья Киенко
    Террористы станут еще ближе к Киеву. Чего уж там, продлевали бы до самого Донецка! ТАМЖЕЖТОЖЕНАШИЛЮДИ!!!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    и прослезились...
    про людей а не про прибыль? и это про Укрзалізницю????
    а чего ж тогда цены не сбросить?
  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Нью-Авдеевка "Укрзализныця" продлит маршрут поезда Киев - Покровск до Авдеевки, - нардеп Магомедов - Цензор.НЕТ 8278
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