"Укрзалізниця" продовжить маршрут поїзда Київ - Покровськ до Авдіївки, - нардеп Магомедов

Нарада під керівництвом заступника Міністра інфраструктури Дмитра Абрамовича за участю керівників "Укрзалізниці" і ООС щодо пуску поїзда Київ-Авдіївка закінчилося позитивним рішенням.

Про це заявив у Telegram ініціатор заходу народний депутат Муса Магомедов, передає Цензор.НЕТ.

"Резюме наради: УЗ продовжує поїзд Київ-Покровськ до Авдіївки, попри те, що це збитково, але це про людей, а не про прибуток, за що їм окрема подяка. ООС дає добро на пуск потяга, узгоджується взаємодія УЗ і ООС" , - написав він.

Дату запуску Магометов не вказав. На офіційному сайті "Укрзалізниці" інформації про це поки немає.

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